Военнослужащий ДНР тяжело ранен при обстреле ВСУ

В Избранное

Скопировать

Донецк, 11 июня. Один мирный житель и военнослужащий ДНР получили ранения в результате обстрела украинских силовиков территории республики, заявил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

В поселке шахты Трудовская и в Петровском районе Донецка, в населенных пунктах Всаильевка под Ясиноватой и на юге ДНР в Саханке повреждены шесть домов в результате обстрелов со стороны ВСУ. По данным замкомандующего ДНР Эдуарда Басурина, один мирный житель республики получил ранения.

В тяжелом состоянии находится один военнослужащий, попавший под обстрел со стороны ВСУ. Известно, что украинские силовики 61 раз нарушили режим тишины, обстреляв 23 населенных пункта ДНР, оставив без электричества более тысячи жителей поселков Красный Партизан и Васильевка из-за повреждения ЛЭП.