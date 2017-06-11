Михаил Лермонтов посоветовал Порошенко разобраться с «чужебесием» на Украине

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Москва, 11 июня. Глава рода Лермонтовых Михаил Лермонтов, занимающий пост зампредседателя комиссии по культуры Общественной палаты России посоветовал украинскому президенту Петру Порошенко посмотреться в зеркало и разобраться с «чужебесием», происходящем сейчас в его стране.

Так он оценил выступление Порошенко по случаю начала безвизового режима Украины и ЕС. Политик зачитал строки стихотворения «Прощай, немытая Россия» и выложил видео на Facebook.

«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто — его господа. К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с измененным сознанием в этой стране. В русской литературе есть такое понятие, как «чужебесие», — это то, что сейчас происходит на Украине», — заявил Лермонтов в комментарии RT.

Кроме, он указал на то, что стихотворение «было приписанное, а не достоверно принадлежащее», классику.