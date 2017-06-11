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Общество
Следователи допросили отца стрелка из Кратово и приступили к розыскам его матери

Следователи допросили отца стрелка из Кратово и приступили к розыскам его матери

15:18  11 Июня 2017
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Следователи допросили отца стрелка из Кратово и приступили к розыскам его матери

Москва, 11 июня. Следователи допросили отца мужчины, застрелившего в подмосковном поселке Кратово четырех человек. Местонахождение его матери сейчас устанавливается, сообщили в правоохранительных органах.

«Отец мужчины, открывшего накануне стрельбу в подмосковном поселке, допрошен. Кроме того, опрошены местные жители, соседи»,  — заявил собеседник РИА Новости.

Мать кратовского стрелка, вероятнее всего, жила вместе с ним. Однако пока неизвестно, что с ней стало.

Как передает Газета.Ru, 10 июня мужчина открыл огонь по прохожим из окна своего дома, в результате чего погибли четыре человека. После того, как дом загорелся, он сбежал в подмосковный лес и был ликвидирован. Обезвредивших преступника бойцов Росгвардии наградят.

Алексей Громов
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