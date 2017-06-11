СК объявил в розыск брата задержанного топ-менеджера Роснано

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Москва, 11 июня. Как стало известно прямо в зале Басманного суда, где проходят слушания относительно ходатайства Следственного комитета об аресте топ-менеджера Роснано Андрея Горькова, в розыск объявлен брат топ-менеджера Роснано Евгений Горьков.

Евгения Горькова разыскивают в связи с тем же дело о хищении денег госкорпорации на сумму более чем 700 млн рублей.

«Дело оперативно-розыскной деятельности в отношении Евгения Горькова, подписанное заместителем главы ГУЭБиПК МВД России — это ваш брат, я так понимаю, — из которого следует, что по месту регистрации его обнаружить не удалось», — передает РИА Новости слова судьи Елены Ленской, прозвучавшие в ходе оглашения материалов о задержании Андрея Горькова.

Напомним, управляющего директора по инвестициям Роснано подозревают в махинациях с вкладом денег госкорпорации в банк, лицензия которого была отозвана Центробанком.