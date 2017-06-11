Первая партия внедорожников DW Hower H3 сошла с конвейера в Ставрополье

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Ставрополь, 11 июня. Компания «Ставрополь-Авто» наладила в Михайловске выпуск внедорожников DW Hower H3.

Речь идет о копии китайского автомобиля Great Wall Hover H3. Согласно предварительным данным, внедорожники будут продаваться в нескольких городах страны. Цена базовой версии составит около 1,23 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что продажи нового внедорожника Jeep Compass на территории Российской Федерации стартуют уже в конце 2017 года (оформить предзаказ можно будет в июле).