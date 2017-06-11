Путин устроил Порошенко литературный ликбез

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Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин показал украинскому лидеру Петру Порошенко, как надо читать стихи Михаила Лермонтова. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов, опубликовав два видеоролика. На одной записи стихи читаетПорошенко, а на второй – глава российского государства.

Как сообщалось ранее, под чтение стихотворения «Прощай, немытая Россия» Порошенко отпраздновал начало безвизового режима Украины с ЕС. При этом, как отмечает «Комсомольская правда», лидер Незалежной ступил на скользкий путь: известно, что Лермонтов – один из любимых поэтов Владимира Путина. Еще полгода назад российский президент показал Порошенко, как следует читать и понимать это стихотворение.

"Те, кто хотят увидеть негатив, на этом останавливаются, но там есть вторая строфа": Путин показал Порошенко, как надо читать Лермонтова pic.twitter.com/1pJOqGstKk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 11, 2017

«Прощай, немытая Россия». Казалось бы, такая вещь, грубоватая по отношению к стране: «Страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Но те, кто хочет увидеть этот негатив, на этом останавливаются, а там есть второе четверостишье», — объяснил Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса «Учитель года России».