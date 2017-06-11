Порошенко открыл бумажную дверь в Европу и обнялся с Киской

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Ужгород, 11 июня. Украинский президент Петр Порошенко открыл символичную дверь в виде паспорта Украины на границе со Словакией, ему навстречу вышел словацкий лидер Андрей Киска.

Сегодня в Ужгороде состоялась праздничная акция на украинско-словацкой границе, приуроченная к официальному введению безвизового режима с ЕС. Украинский лидер Петр Порошенко открыл ключом дверь в виде паспорта Украины, через которую вышел президент Словакии Андрей Киска. Оба президента обнялись.

«На самом деле мы этого очень долго ждали, это исторический момент, когда мы разрушаем бумажную завесу, отделяющую Украину от Европы… Я вас всех поздравляю», — сказал украинский лидер, его слова передают украинские СМИ. Ранее Порошенко заявил о возвращении Украины в «европейскую семью». Известно, что в Испанию уже прибыла первая делегация украинцев, въехавших в ЕС по «безвизу».