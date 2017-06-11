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Общество
Стало известно, каким оружием располагал кратовский стрелок

Стало известно, каким оружием располагал кратовский стрелок

14:01  11 Июня 2017
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Стало известно, каким оружием располагал кратовский стрелок

Москва, 11 июня. Сотрудники полиции обнаружили у стрелка Игоря Зенкова из подмосковного поселка Кратово, убившего четырех человек, ружье Иж-18 и пистолет «Маузер». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, он вел стрельбу из Иж-18 и «Маузера». Это оружие было обнаружено при Зенкове», — сообщил собеседник ТАСС.

По его информации, это оружие не было зарегистрировано.

Накануне вечером житель поселка открыл из окна огонь по прохожим и застрелил четырех человек. После этого преступник несколько часов отстреливался от правоохранителей, поджег свой дом и сбежал. В итоге он был ликвидирован. Обезвредивших преступника сотрудников Росгвардии и МВД представят к государственным и ведомственным наградам.

Алексей Громов
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