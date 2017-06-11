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Общество
ГИБДД в Петербурге проверяет видео с Gelandewagen, заехавшим на пандус Эрмитажа

ГИБДД в Петербурге проверяет видео с Gelandewagen, заехавшим на пандус Эрмитажа

14:06  11 Июня 2017
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ГИБДД в Петербурге проводит проверку из-за видео с Gelandewagen на пандусе Эрмитажа

Санкт-Петербург, 11 июня. Петербургская полиция проводит проверку в связи с появлением в Интернете видеозаписи, на которой внедорожник Mercedes Gelandewagen въезжает на один из пандусов Государственного Эрмитажа. Очевидцами лихачеств молодого человека на элитном внедорожнике стали десятки прохожих петербуржцев.

«Проводится проверка. Устанавливаются владелец и автомобиль, запечатленные на видео», — сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу. 

В отношении неустановленного водителя, управлявшего внедорожником-нарушителем, возбуждено административное дело.

Валентин Меликов
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