Стало известно, почему украинца не пустили в Евросоюз без визы

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Киев, 11 июня. Одному из граждан Украины отказали во въезде в Евросоюз в первые часы безвизового режима. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, владелец биомитрического паспорта в свое время превысил срок пребывания в Дании, поэтому ему было отказано во въезде на территорию ЕС. Остальные граждане смогли успешно воспользоваться вступлением в силу безвиза и без проблем пересекли границу с другими странами. передает телеканал «112. Украина».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин лично проверил действие безвизового режима с ЕС в первый день работы и поделился с пользователями Сети своим опытом.