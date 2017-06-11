Дни сочтены: экс-глава Минфина Британии назвал Мэй «ходячим мертвецом»
Лондон, 11 июня. Бывший глава британского Минфина Джордж Осборн, действующий редактор издания Evening Standard, назвал премьера Соединенного Королевства Терезу Мэй «ходячим мертвецом», передает Би-Би-Си.
Британская Консервативная партия, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, одержала победу на досрочных выборах, но потеряла большинство в парламенте. «Тереза Мэй — ходячий мертвец. Вопрос в том, как долго она будет ожидать смертную казнь», — сказал экс-глава британского Минфина Джордж Осборн.
При этом он отметил, что уже на следующей неделе Мэй может уйти в отставку. Известно, что британские власти предложили министру иностранных дел Соединенного Королевства Борису Джонсону занять должность Мэй.