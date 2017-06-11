Дни сочтены: экс-глава Минфина Британии назвал Мэй «ходячим мертвецом»

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Лондон, 11 июня. Бывший глава британского Минфина Джордж Осборн, действующий редактор издания Evening Standard, назвал премьера Соединенного Королевства Терезу Мэй «ходячим мертвецом», передает Би-Би-Си.

Британская Консервативная партия, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, одержала победу на досрочных выборах, но потеряла большинство в парламенте. «Тереза Мэй — ходячий мертвец. Вопрос в том, как долго она будет ожидать смертную казнь», — сказал экс-глава британского Минфина Джордж Осборн.

При этом он отметил, что уже на следующей неделе Мэй может уйти в отставку. Известно, что британские власти предложили министру иностранных дел Соединенного Королевства Борису Джонсону занять должность Мэй.