Топ-менеджера Роснано арестовали по обвинению в махинациях на 738 млн рублей

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Москва, 11 июня. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Топ-менеджер обвиняется в махинациях на 738 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по версии СК РФ, в течение двух лет (с 2011 по 2013 годы) Горьков вопреки интересам корпорации в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания.

Таким образом, как подчеркивают следователи, он фактически финансировал его деятельность.

В СИЗО Горьков пробудет до 9 августа.