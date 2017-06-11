Иномарка с пьяными подростками разбилась под Красноярском, погибли двое

В Избранное

Скопировать

Красноярск, 11 марта. Иномарка с подростками попала в смертельное ДТП в Красноярском крае. Двое школьников погибли, еще трое получили травмы. Управлял автомобилем Honda пьяный семиклассник.

ЧП произошло утром 11 июня в Березовском районе, на участке дороги Березовка — Зыково — Маганск. По данным источников ТАСС, школьник не справился с управлением, после чего иномарка протаранила бетонное ограждение. На месте ДТП скончался находившийся за рулем 13-летний ученик седьмого класса и 14-летний пассажир. Еще трое находившихся в салоне подростков в возрасте 16-17 лет доставлены в больницу с серьезными травмами.

Все молодые люди являются жителями поселка Зыково. Старшие участники аварии закончили девять классов в минувшем году, сейчас они нигде не учатся и не работают. Еще трое – ученики местной школы.

По предварительным данным, подростки были пьяны и не использовали ремни безопасности.