Центр для мигрантов сгорел в Бремене, пострадали дети

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Бремен, 11 июня. В одном из центров для временного размещения мигрантов в немецком городе Бремен произошел серьезный пожар. Число пострадавших в результате возгорания достигает 37 человек, среди них — 10 детей.

К счастью, никто не погиб. По данным пожарной службы, возгорание началось в одном из мусорных баков в подвальном помещении здания центра. В момент возгорания в здании находились около 100 человек, многие из которых пострадали в результате отравления продуктами горения, сообщает Reuters. Причины возникновения пожара в настоящий момент выясняет следствие — правоохранительные органы не исключают того, что причиной возгорания мог стать поджог. В тушении пожара принимали участие 27 машин и более 70 спасателей.

Напомним, «Газета.ru» сообщала о случаях поджогов центров для мигрантов в Германии и Швеции, которые приняли наибольшее количество мигрантов в ходе продолжающегося миграционного кризиса.