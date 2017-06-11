Россия не вошла в мае в пятерку крупнейших авторынков Европы

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Москва, 11 июня. Российский авторынок по итогам мая покинул пятерку крупнейших европейских лидеров, его место занял автомобильный рынок Испании. Лидерство в рейтинге сохранила Германия.

В Германии по итогам мая было реализовано 323 тыс. 952 автомобиля, в Италии — 204 тыс. 113 автомобилей. Благодаря этому показателю итальянский авторынок не только закрепился на втором месте, но и достиг девятилетнего максимума. Замыкает тройку крупнейших авторынков французский — 191 тыс. 419 машин. На четвертом и пятом месте — Великобритания (186 тыс. 265) и Испания (126 тыс. 411).

В России за месяц продали около 116 тыс. легковых автомобилей, поэтому она упала с пятого на шестое место. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные национальной ассоциации автопроизводителей Европы.