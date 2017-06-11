Минобороны РФ показало, как защищена авиабаза «Хмеймим» в Сирии

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Дамаск, 11 июня. В российском оборонном ведомстве рассказали, как организована защита особо важных объектов на сирийской авиабазе «Хмеймим».

Особо важные объекты на базе «Хмеймим» в Сирии защищены четырьмя линиями обороны. Первую линию обеспечивают военнослужащие сил ПВО, вторую – морские пехотинцы на блокпостах, которые организованы по всему периметру базы. Третья линия обороны – высокий забор с колючей проволокой, четвертая линия – блокпосты сирийских военнослужащих.

Однако это не весь список мер, которые используются для защиты базы, остальные – засекречены. Известно, что здесь дислоцированы мощные отечественные ЗРПК «Панцирь-С», а также комплексы С-400. По словам командующего войсками ПВО и ПРО генерал-лейтенанта Виктора Гуменного, средства ПВО РФ всегда сопровождают самолеты коалиции при приближении их к «Хмеймиму», передает «Звезда».