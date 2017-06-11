Электричка «Козятин — Монте-Карло» отходит с 11-го пути. Колонка Ирины Гавриловой

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Безвиз наступает — славим Его! Без всякого преувеличения, безвизовый режим в Украине, который наступает 11 июня, еврооптимисты ждали не меньше, чем прихода мессии. И встреча «шенгена» была оформлена пышно и празднично — в пасхальных традициях, ибо блажен, кто верует.

В центре европейской столицы выпивали и закусывали целый день: в городе развернулись ярмарки, фуд-корты, лавки и ларьки с сувенирами, поскольку все значимые события принято закусывать салом с шоколадом — вот уже три года как. За несколько часов до открытия границы в бывшем музее Ленина организовали исторический концерт «Безвиз», где картавые и шепелявые певцы никому не известных групп, соревновались в признании любви к ЕС.

Правда, все песни были скорбными и печальными (про АТО, «победы» над Россией, утраченную любовь), как сказала со сцены певица: «У нас других песен, увы, нет». И если честно, день открытых дверей в Европу сильно смахивал на коллективную истерику, или хуже того, на сектантские моления — недаром же активистов Майдана давно уже называют адептами секты святого безвиза. Да и с главной сцены страны ведущие били поклоны президенту Порошенко и призывали народ верить в него как в «политика, который не побоялся сделать решительный шаг и вернуть Украину в ее историческое место — в Европу», откуда пошла есть украинская земля. Декоммунизаторы, громко критикущие «совок», славили своего гаранта так подобострастно, как не снилось ни одному генсеку КПСС. Это потому, что желание сбежать из «европейской Украины» пересиливает любые приличия. Как говорится, захочешь ехать — еще не так раскорячишься.

Тем более что Порошенко очень нравятся подобные верноподданические настроения «его народа», который со слезами на глазах благодарит «бога» за возможность покинуть постмайданную страну. Зная это, свита «шоколадного короля» согнала на центральную площадь Киева безропотных бюджетников и курсантов военных училищ: без них массовка еврооптимистов с флажками ЕС и хорошими лицами выглядела бы жалко и малочисленно. Соответствующая факсограмма была направлена в школы и даже детские садики: районная администрация требовала выделить по два представителя на мероприятия, посвященные безвизу. Курсантов же заставили переодеться в гражданскую одежду и имитировать студентов, «пышаюшихся» европейским будущим.

Возле администрации президента Петр Порошенко запустил специальный таймер, отсчитывающий секунды до 11 июня. Символические часы гарант нации завел в присутствии главы представительства ЕС на Украине Хьюга Мингарелли.

«Через 12 часов двери Евросоюза откроются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», — вещал глава Украины, который по такому случаю сменил мятый пиджак на костюм феи из сказки про Золушку.

Весьма и весьма и символично, ведь при правлении Порошенко ВВП страны рухнул с 200 миллионов долларов до 90, а более 60% украинцев оказались в роли нищих и бесправных замарашек, над которыми измывается «злая мачеха». Кстати, не всем золушкам даже было позволено сбегать и полюбоваться через окна дворца на безвизовый бал: киевляне возмущались, что власть испортила праздник, ограничив доступ простым людям к местам, где проходили «урочистости» с вип-персонами.

«Чтобы попасть на концерт, посвященный безвизу, необходимо получать визу!» — возмущенно написал один из известных блогеров новой Украины Леонид Швец.

Патриоты, три года назад спиливавшие заборы перед АП и ВР, не могли понять, почему их теперь должны прогонять через решетки и металлодетекторы, а выступление гаранта нации приходилось слушать как начальника концлагеря — в окружении военных с овчарками. Чтобы хоть как-то сгладить неприятный осадок от безвизовых торжеств, будущие европейцы традиционно развлекали себя тыканьем кукишей в сторону России.

«Ого! В РФ уже взрываются пуканы, а безвиз у нас только завтра!» — пишет Ольга Олегова.

А Сергей Мазур предлагает поставить «Путину памятник в Киеве (по российской традиции — из грязи), за безвиз, за ЕС, за НАТО и за развал России». Именно эти настроения старательно подогревал у «своего народа» и Петр Порошенко: надо отдать ему должное, гарант хорошо знает, что нужно украинцам больше, чем хлеб, горячая вода и европейская зарплата. Поэтому свое выступление перед «членами единой европейской семьи» Петр Алексеевич начал со строк Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Хотя, конечно, тут было уместнее процитировать классика украинской литературы Тараса Шевченко:

Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають.

Но, как было уже сказано выше, торжество безвиза — это не столько радость от воссоединения с европейской семьей (все понимают, что речь идет о единоразовом половом акте, а не о законном браке) сколько восторг от возможности скорчить рожу Москве. Поэтому Порошенко и сделал на этом акцент накануне брачной ночи с ЕС. Он заявил, что безвизовый режим с Европейским союзом знаменует окончательный разрыв Украины с авторитарным «русским миром». По мнению Петра Алексеевича, безвиз должен заменить еврооптимистам Новый год, Пасху и день рождения вместе взятые, «потому что мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с российской империей, Украина никогда больше не вернется в Советский Союз».

Примечательно, что в своих спичах кондитер ни разу не упомянул ныне здравствующую Россию, Путина и Кремль, а радовался разрыву с СССР, который прекратил свое существование четверть века назад. Плевать в могилу не страшно, а вот трогать страну, где все еще работает Липецкая фабрика — чревато.

Вот, судите сами: «Это будет уже окончательное «прощай» Российской империи, и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая Битлз. Никогда Украина больше не вернется в СССР, потому что мы — гордая и свободная демократическая нация — возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось», — сказал Порошенко, наливая себе из графина.

Неудивительно, что разгоряченный алкоголем и победами гарант разошелся так, что объявил: условно бесплатному шенгену радуются и герои «небесной сотни», получившие «безвиз» в рай три года назад.

Живым же прорваться в ЕС будет куда сложнее. Согласно внесённым изменениям в законодательство о либерализации визового режима, Европейский союз разрешает въезд на территорию ЕС на срок до 90 дней в течение 6 месяцев. Без визы украинцы смогут только путешествовать, навещать родственников, совершать бизнес-поездки. Но все это они спокойно могли делать и до переворота, заплатив пару десятков евро. Продав же страну за право сэкономить 35 евриков на шенгенском сборе, любители кружевных трусиков так и не получили возможности устраиваться на работу в ЕС, учиться или постоянно проживать на территории стран Шенгенского соглашения — о чем влажно мечтали во время революции гидности.

Кроме того, безвиз не даёт право на въезд в Великобританию, Ирландию, Исландию, Швейцарию, Норвегию и Лихтенштейн. На первый взгляд, вроде бы украинец с биометрическим паспортом сможет заехать в любую из этих стран. Только тут есть одно «но», и проявится оно, когда поедут первые безвизовые счастливчики: Брюссель может приостановить действие договора о либерализации визового режима с Украиной в том случае, если граждане страны будут нарушать миграционные нормы, в том числе устраиваться на работу в странах Шенгенского соглашения. Такой механизм был отработан загодя и включится в любой момент, ибо, как показал «святой Майдан», законы украинцы нарушают регулярно и с удовольствием. Но и это еще не все. «Подлянка» ЕС куда глубже, чем могли ожидать ценители кружевного белья. Завернуть патриотов прямо на границе могут… за дискриминацию «сепаров».

«Безвизовый режим может быть отменен очень быстро, если мы не перестанем дискриминировать тех, кто живет сегодня с украинским паспортом на неподконтрольной территории», — указала празднующим омбудсмен Лутковская.

Так что потоки жалоб и критики в адрес «брюссельских козлов» не заставят себя ждать, а еще через три месяца мы увидим, как тысячи обманутых и разочарованных еврооптимистов потянутся на родину, с традиционным курлыканьем: «А нас за что?». Так что напрасно радовались всю ночь «адекватники»: мол, выйду завтра из дома, а улица пустая — все патриоты сбежали в Европу и оставили в покое страну.

Во-первых, очарованные безвизом быстро поймут, что денег для путешествий по маршруту «Козятин-Монако» у них хватает максимум на две недели, хотя еврооптимисты и рассказывают, что каждый внук может подарить бабушке вояж в Париж, купив билет на лоукост за 1200 гривен. О том, что бабуле надо что-то кушать и где-то спать, умышленно не говорится. Большинство же нью-европейцев мрачно признают, что им не хватает денег на услуги ЖКХ и еду, поэтому Европа стала от них куда дальше, чем была в 2012-м.

Во-вторых, согласно соцопросам, введение безвиза углубило раскол и без того стоящей на ножах страны. 50% скакунов тянут ее на аркане в Европу, еще 50% спрашивают: «А можно так, чтобы был Леонид Ильич, и не было безвиза?».

Но и те и другие подозревают, что путь в ЕС отнюдь не будет усеян розами. Напротив, все выглядит так, как описывал герой Савелия Крамарова: «А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И — тишина...»

Не случайно же многие украинцы записывали выступление президента на смартфон, ведь Порошенко заявил, что для пересечения границы достаточно одного лишь паспорта. Этот видеоряд и будут предъявлять нью-европейцы пограничникам в качестве доказательств, если те вздумают спрашивать у выезжающих финансовые документы, гостиничную бронь и справку о несудимости.

Впрочем, чтобы продлить удовольствие от троллинга будущих европейцев, гарант толкнет речь перед отбывающими еще и на украино-словацкой границе: там уже смонтировали сцену для Петра Алексеевича. И уже утром миллиардер-олигарх расскажет «турыстам», где приобретать билеты в Венскую оперу и в каком из ресторанов на Елисейских полях лучшие круассаны на завтрак. Уж кому, как не украинскому лидеру, имеющему виллу в Марбелье и фабрику в Липецке, знать тонкости европейского быта и кухни! Он с радостью поделится своим опытом с еврооптимистами, а их более двух миллионов человек. Именно столько желающих немедленно покинуть пределы любимой родины: последний месяц миграционная служба работала в круглосуточном режиме, «наштамповав» сотни тысяч проездных для патриотов по маршруту «Жмеринка — Монте-Карло». В мае ГМС выдавала по 20 тысяч пластиковых карт в день, чтобы снизить очередь, в Киеве заработали еще три центра предоставления админуслуг, тут же появились волонтеры, предлагающие за сотню евро избежать нудных «совковых» очередей за паспортным дефицитом.

В общем, эмиграция стала навязчивой идеей сторонников Евромайдана — построенная ими после революции гидности страна не вызывает иных желаний. Правда, признаваться в этом не все хотят, вот и делают вид, что едут только для осмотра Лувра и посещения Дрезденской галереи.

Народ и гарант врут друг другу в глаза. Порошенко обещает полноценное членство в ЕС и НАТО, а его избиратели клянутся, что едут выпить кофе в Париж. Хотя на самом деле украинская власть не просто поощряет, но и стимулирует потоки «беженцев». Как говорится, меньше народу — больше кислороду. А по сути, с 11 июня Петр Порошенко запустил массовый процесс очищения украинских земель от лишних ртов. Меньше людей — меньше протестов, а значит, минимизация угроз для самого президента, который очень боится повторить судьбу своего предшественника.

Все, что было возможно сделать внутри — пенсионный и социальный геноцид, медицинская реформа, поставившая крест на бесплатной медпомощи, АТО — властями Цеевропы было добросовестно выполнено. В итоге принятых мер число украинцев сократилось до 35 миллионов, открыв внешние шлюзы, украинская власть выпустит на волю еще 5-7 миллионов трудоспособных и образованных граждан. Впрочем, Майдан изначально был формой общественного договора между новой властью и кастрюленосцами: мы даем вам «зеленый свет» в Европу, а вы валите мыть горшки и не мешаете «жить по-новому», распродавая Украину.

Теперь этот пакт заиграл новыми красками: Порошенко и Ко необходимо, чтобы как можно больше народу, помнящего, за что стоял Майдан, навсегда покинуло страну победившего достоинства. Потому что 11 июня — это не старт, а финиш. В этот день заканчивается евроинтеграция Украины, хотя штамп «закрыто» поставят несколько месяцев спустя. Да и в качестве мечты и национальной идеи безвиз был гораздо более ценен. А теперь карета стремительно превращается в тыкву, а кучер в крысу. Знаете, страна, где празднуют покорение космоса, имеет шанс, а страна, где отмечают возможность «выпить каву у Париже» и помыть туалеты в Чехии, шансов не имеет. От слова «вообще».