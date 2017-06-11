Ученые показали на видео, каким будет созвездие Ориона через 450 тысяч лет

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Брюссель, 11 июня. Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) подготовили видео, в котором показано, как будет изменяться в течение ближайшего полумиллиона лет созвездие Ориона, одно из наиболее ярких созвездий, видимых с Земли. Картина перемещения звезд была подготовлена на основе данных исследовательских спутников Gaia и Hipparcos.

Ученые напоминают, что узор звезд на картине неба постоянно меняется — как из-за перемещения отдельных звезд во Вселенной (а некоторые из них движутся с достаточно значительной скоростью, которая позволяет даже невооруженным взглядом заметить их перемещение в течение срока одной человеческой жизни), так и в силу изменения положения оси вращения Земли в результате прецессии. Многие из видимых на небе звезд могут и вовсе исчезнуть в результате вспышек сверхновых. Собранные спутниками данные о движении звезд и математическое моделирование позволило ESA представить картину неба в ближайшие 450 тысяч лет.