Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые показали на видео, каким будет созвездие Ориона через 450 тысяч лет

Ученые показали на видео, каким будет созвездие Ориона через 450 тысяч лет

13:28  11 Июня 2017
464

Ученые показали на видео, каким будет созвездие Ориона через 450 тысяч лет

Брюссель, 11 июня. Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) подготовили видео, в котором показано, как будет изменяться в течение ближайшего полумиллиона лет созвездие Ориона, одно из наиболее ярких созвездий, видимых с Земли. Картина перемещения звезд была подготовлена на основе данных исследовательских спутников Gaia и Hipparcos.

Ученые напоминают, что узор звезд на картине неба постоянно меняется — как из-за перемещения отдельных звезд во Вселенной (а некоторые из них движутся с достаточно значительной скоростью, которая позволяет даже невооруженным взглядом заметить их перемещение в течение срока одной человеческой жизни), так и в силу изменения положения оси вращения Земли в результате прецессии. Многие из видимых на небе звезд могут и вовсе исчезнуть в результате вспышек сверхновых. Собранные спутниками данные о движении звезд и математическое моделирование позволило ESA представить картину неба в ближайшие 450 тысяч лет.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть