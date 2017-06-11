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Украина
Глава МИД Украины одним из первых рванул в Европу по безвизу

Глава МИД Украины одним из первых рванул в Европу по безвизу

13:13  11 Июня 2017
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Глава МИД Украины одним из первых рванул в Европу по безвизу

Киев, 11 июня. Глава украинского МИД Павел Климкин лично проверил действие безвизового режима с ЕС в первый день работы, о своем опыте он написал на странице Twitter.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин посетил пункт пропуска на границе с Венгрией, где лично проверил, как действует безвизовый режим для граждан Украины с государствами ЕС. Он отметил, что «безвиз» работает и приложил соответствующее фото с КПП Чоп-Захонь.

Отметим, что украинцы могут въезжать на территорию стран ЕС на 90 дней без визы, если целью их поездок является туризм, бизнес и встреча с родственниками. Ранее украинский президент Петр Порошенко сказал последнее «прощай» СССР, отметив, что Украина вернулась в «европейскую семью», передает «Подмосковье 360»

Ирина Селезнева
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