Глава МИД Украины одним из первых рванул в Европу по безвизу

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Киев, 11 июня. Глава украинского МИД Павел Климкин лично проверил действие безвизового режима с ЕС в первый день работы, о своем опыте он написал на странице Twitter.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин посетил пункт пропуска на границе с Венгрией, где лично проверил, как действует безвизовый режим для граждан Украины с государствами ЕС. Он отметил, что «безвиз» работает и приложил соответствующее фото с КПП Чоп-Захонь.

Перетнув українсько-угорський кордон за біометричним паспортом на КПП Чоп-Захонь. #безвізпрацює pic.twitter.com/VsTbofstAB — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2017

Отметим, что украинцы могут въезжать на территорию стран ЕС на 90 дней без визы, если целью их поездок является туризм, бизнес и встреча с родственниками. Ранее украинский президент Петр Порошенко сказал последнее «прощай» СССР, отметив, что Украина вернулась в «европейскую семью», передает «Подмосковье 360»