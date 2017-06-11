Напавший на полицейского участник акции 26 марта задержан в Москве

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Москва, 11 июня. СК РФ сообщил о задержании еще одного участника несанкционированной акции в Москве 26 марта. В ближайшее время Алексею Политикову предъявят обвинение в нападении на полицейского.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, Политиков был задержан в рамках расследования дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти во время несогласованного протестного митинга.

Как полагает следствие, 26 марта мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Сегодня следствие планирует предъявить Политикову обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.