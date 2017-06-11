Сайт ярославской прокуратуры атаковали хакеры

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Ярославль, 11 июня. Сайт прокуратуры Ярославской области подвергся атаке хакеров, разместивших на нем несанкционированные сообщения. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Старший помощник прокурора области Яна Смирнова сообщила, что к проверке привлекут сотрудников правоохранительных органов. При наличии оснований последует возбуждение уголовного дела, передает «РГ».

Добавим, ранее неизвестные хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ. Специалисты по кибербезопасности отбили атаку, и этот инцидент никак не повлиял на сдачу экзамена.