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Киев, 10 июня. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что страна никогда не вернется в СССР, поскольку Украина «возвращается в семью европейских народов».

Символический «таймер безвиза» открыл украинский президент Петр Порошенко, заметив на официальной церемонии, что Украина возвращается в «семью европейских народов». «Это будет уже окончательное «Прощай» Российской империи, и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая «Битлз», — заявил Порошенко. Отметим, что сегодня украинский генконсул в Испании заявила о прибытии в страну первых граждан Украины, въехавших в ЕС по биометрическим паспортам и воспользовавшихся безвизовым режимом.