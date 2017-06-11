Сотни украинцев хлынули в Европу в первые часы действия безвизового режима

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Киев, 11 июня. Граждане Украины начали пересекать границу с Евросоюзом в рамках вступления в силу соглашения о безвизовом режиме с Украиной. В первые же часы границу пересекли несколько сотен украинцев, которые, вероятно, ждали возможности отправиться в Европу в непосредственной близости от границ.

«В первые часы с момента действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников», — сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В настоящее время пограничные службы граничащих с Украиной европейских стран работают совместно с иностранными экспертами из Европейского агентства по пограничной и береговой охране Frontex, которые помогают украинским гражданам и европейским пограничникам в случае спорных ситуаций.