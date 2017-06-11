СК РФ сообщил о задержании пьяного водителя катера, протаранившего яхту в Крыму

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Симферополь, 11 июня. Водитель скоростного катера, столкнувшего с прогулочной яхтой вблизи Керчи, управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СУ СК РФ по Крыму.

«По результатам медицинского освидетельствования установлено, что судоводитель катера «Стелс-007» находился в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнули в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ЧП произошло накануне вечером. Скоростной катер и прогулочная яхта «Соларис» столкнулись у берегов Керчи. Жертвами столкновения стали два человека, еще восемь получили травмы.