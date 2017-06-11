Ученые рассказали о катастрофических последствиях сближения Сатурна и Земли

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Москва, 11 июня. Американские ученые полагают, что возможное сближение Земли и Сатурна через тысячу лет может обернуться полным затмением и гибелью всего живого на нашей планете.

Исследователи попробовали предугадать последствия выхода Сатурна за пределы орбиты, в результате чего он смог бы приблизиться к Земле и стать ярчайшим небесным телом при пересечении орбиты Марса. По их мнению, такой сценарий может привести к полному затмению и гибели человечества из-за катастрофических климатических изменений.

Добавим, ранее NASA опубликовало уникальную запись с камер аппарата Cassini, когда он пролетал между Сатурном и ближайшим к нему кольцом.