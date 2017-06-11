ДНР: офицеры СЦКК и глава «Воды Донбасса» попали под обстрел под Ясиноватой

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Донецк, 11 июня. ВСУ обстреляли Южнодонбасский водовод под Ясиноватой, под огнем оказались российские офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также руководство предприятия «Вода Донбасса».

Представитель ДНР в СЦКК сообщил, что киевские силовики в 9-30 открыли огонь по району насосной станции Южнодонбасского водовода. В это время в данной зоне находились российские офицеры СЦКК и руководитель коммунального предприятия «Вода Донбасса». Целью инспекции был осмотр состояния станции после ночных обстрелов со стороны ВСУ.

По словам представителя ДНР, жертв среди инспекторов удалось избежать – делегация укралась в близлежащем бомбоубежище. Ранее сообщалось, что украинские силовики активно обстреливают населенный пункт Новоселовка-2, лишая ДНР водоснабжения.