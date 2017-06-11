Аксенов назвал абсолютно надуманной тему притеснения крымских татар

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Симферополь, 11 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов считает надуманной и не подтвержденной реальными фактами тему преследования крымских татар в республике.

«Крымские татары не притесняются. Организован системно хадж, строится соборная мечеть, в исполнительных органах власти есть представитель не только крымских татар, но и многих национальностей Крыма», — сказал он на медиафоруме в Алуште.

По мнению Аксенова, большинство крымских татар поддерживают присоединение полуострова к России, и западные организации могут убедиться в этом, без предвзятости пообщавшись с жителями республики. Также глава Крыма подчеркнул, что тема притеснения крымских таран «абсолютно надуманная», не подкрепленная свидетельствами людей и фактами.