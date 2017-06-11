Безрамочный смартфон Maze Alpha назвали главным конкурентом Galaxy S8

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Пекин, 11 июня. Китайская компания Maze объявила характеристики своего нового смартфона Alpha, который называют главным кандидатом в «убийцы» сверхпопулярного флагмана Galaxy S8 от южнокорейской корпорации Samsung. Новый смартфон — безрамочный, то есть практически вся его поверхность представляет собой сенсорный экран.

Как сообщает New Inform, новый китайский смартфон получил восьмиядернй процессор MediaTek Helio P25, средней вместительности аккумулятор 4000 мАч, 4 и 6 Гб оперативной памяти и впечатляющий внутренний накопитель объемом 64 и 128 Гб. Китайский смартфон снабжен функцией быстрой зарядки, а разрешение его основной камеры составляет впечатляющие 18 мегапикселей.

От производителя смартфон Maze Alpha получает новую ОС Android 7.1.1 Nougat, выпущенную в прошлом году.