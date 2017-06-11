Ученые рассказали, что влияет на приливы океанов на Земле

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Вашингтон, 11 июня. Американские ученые объяснили сущность явления приливов и отливов, заметив, что не только Луна оказывает на него действие, но и сама гравитация Земли.

В любой точке Земли гравитация Луны примерно в 10 млн раз слабее собственной гравитационной силы нашей планеты, считают западные ученые. По словам физика Габриэля Переса-Гиза, не только Луна оказывает воздействие на приливы и отливы, если бы это было так – мы бы наблюдали данное явление на прудах и озерах.

Ученые считают, что молекулы воды ощущают слабую гравитацию Луны, а вот притяжение Солнца оказывает серьезное влияние на движение морской воды. Перес–Гиз объясняет, что гравитация светила противодействует гравитации Луны, и это приводит к небольшим приливам, а когда Солнце приближается к естественному спутнику Земли, оно вызывает большие приливы, пишет Inforeactor.