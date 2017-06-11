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Общество
Новый внедорожник BMW X7 представят осенью 2017 года во Франкфурте

Новый внедорожник BMW X7 представят осенью 2017 года во Франкфурте

12:45  11 Июня 2017
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Новый внедорожник BMW X7 покажут осенью 2017 года во Франкфурте

Франкфурт-на-Майне, 11 июня. Новый семиместный внедорожник  X7 продемонстрируют публике на Франкфуртском автосалоне в сентябре этого года. Уточняется, что BMW покажет лишь концепт будущего флагмана, а серийный внедорожник представят в конце 2018 года.

Ожидается, что главными рынками для новой модели будут американский и китайский, однако это не исключает продаж X7 на территории Европы. Машину построят на базе новейшей модульной платформы CLAR. Самые большие внедорожники в истории BMW будут оснащены шести- и восьмицилиндровыми двигателями в 322 лошадиных силы. 

Новый внедорожник BMW X7 покажут осенью 2017 года во Франкфурте

Ранее в СМИ сообщалось, что ровно спустя сутки после официального дебюта купе М8 от BMW, были опубликованы фото модели в камуфляжной пленке.

Алексей Громов
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