Новый внедорожник BMW X7 представят осенью 2017 года во Франкфурте

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Франкфурт-на-Майне, 11 июня. Новый семиместный внедорожник X7 продемонстрируют публике на Франкфуртском автосалоне в сентябре этого года. Уточняется, что BMW покажет лишь концепт будущего флагмана, а серийный внедорожник представят в конце 2018 года.

Ожидается, что главными рынками для новой модели будут американский и китайский, однако это не исключает продаж X7 на территории Европы. Машину построят на базе новейшей модульной платформы CLAR. Самые большие внедорожники в истории BMW будут оснащены шести- и восьмицилиндровыми двигателями в 322 лошадиных силы.

Ранее в СМИ сообщалось, что ровно спустя сутки после официального дебюта купе М8 от BMW, были опубликованы фото модели в камуфляжной пленке.