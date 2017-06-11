СМИ узнали о планах лондонского террориста устроить бойню на Уимблдоне

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Лондон, 11 июня. Один из исполнителей теракта в столице Великобритании пытался устроиться охранником на теннисный турнир Уимблдон. Речь идет о Хураме Батте, участвовавшего в нападении на Лондонском мосту.

О попытках Хурам Батта устроиться работать в компанию, предоставляющую охранников для состязания сообщил источник издания The Telegraph. В настоящее время полиция выясняет, какие цели преследовал Батт, уточняет «Газета.ру». По предварительным данным, он мог планировать устроить бойню на турнире.

Ранее ряд таблоидов распространил сообщения, что мужчина работал на станции «Вестминстер» и имел доступ к тоннелям под зданием парламента Британии.

