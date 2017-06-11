Кадыров обвинил Госдеп в попытке «качнуть ситуацию» в России заявлением об Амриеве

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Грозный, 11 июня. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с гневом отреагировал на заявление Госдепартамента США в связи с экстрадицией в Россию спортсмена Мурада Амирова. Напомним, в Госдепе призвали «обеспечить безопасность Амирова на территории Российской Федерации», несмотря на то, что спортсмена разыскивали по обыденной уголовной статье, никак не связанной с политикой.

Кадыров обвинил Государственный департамент США в попытке использовать любую возможность, чтобы «раскачать» ситуацию в Чечне и России.

«Госдепартаменту трудно молчать, особенно когда его никто не спрашивал, — отметил глава Чечни в заявлении, опубликованном в Telegram. — Амриев на пресс-конференции заявил, что его жизни в Чечне ничего не угрожает. Наши силовые структуры работают опираясь исключительно на закон. А ваши задержанные не могут дать пресс-конференцию, потому что они мертвы».

Ситуация, по словам Кадырова, вполне очевидная: «Это не искренние переживания за судьбу Амриева, это удобный момент еще раз задеть Россию».