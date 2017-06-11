«Прощай, немытая Россия»: в Совфеде преподали Порошенко урок русской литературы

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Президент Украины Петр Порошенко на митинге в честь введения безвизового режима с Европейским союзом поздравил украинцев стихами Лермонтова и обратился к гражданам Российской Федерации, процитировав Пушкина. Концерт и митинг состоялись накануне, 10 июня, в Киеве. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с сенатором о заявлении украинского президента и получении украинцами безвизового режима.

По словам Петра Порошенко, от вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом у него есть «ощущение Нового года». Он отметил, что украинский народ и вся Украина вступает в новую историческую эпоху. И это событие, по мнению главы украинского государства, знаменует «окончательный разрыва нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «русским миром».

После этого Порошенко процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощая, немытая Россия»:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Стоит обратить внимание, что это стихотворение Михаил Лермонтов написал по случаю своего отъезда из Санкт-Петербурга на Кавказ в апреле 1841 года. А под «мундирами голубыми» подразумеваются офицеры жандармского корпуса.

Затем Петр Порошенко обратился к гражданам Российской Федерации, которые, как считает украинский лидер, «находят в себе мужество» в «условиях жесткой диктатуры» осуждать «агрессию против Украины». Для них Порошенко процитировал стихотворение Пушкина «К Чаадаеву», слегка перефразировав его:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут ваши (в оригинале — наши, — прим. ФАН) имена!

Стоит напомнить, что с 11 июня на Украине начинает действовать безвизовый режим с Европейским союзом. Введение безвизового режима было обусловлено подписанием Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Тем не менее страны Европейского союза тянули с введением безвиза столько, сколько могли, так как серьезно опасались наплыва нелегальных мигрантов с территории «незалежной» и «самостийной».

Отметим, что безвизовый режим, который предоставили страны ЕС Киеву, касается лишь туристических поездок и краткосрочных деловых вояжей. По сути, жители Украины просто получили разрешение не оформлять визу в посольстве той или иной страны Евросоюза. В остальном же украинцам придется при поездке в страны Европейского союза подтверждать свою платежеспособность, предоставлять приглашения и проездные документы, указывать цель поездки. Более того, для того, чтобы уехать в ЕС для работы или учебы, украинским гражданам необходимо получить специальную визу.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что произведение Лермонтова «вообще-то про любовь, про любовь к своей стране, к Родине, к России».

«Поэтому это неудачная цитата, которую выбрал для комментария «безвиза» господин Порошенко. И, конечно же, Лермонтов — Михаил, а не Михайло. Заявление украинского президента — попытка каким-то политическими действиями, «безвизом», «присяганием» Европе оттащить Украину от России. Но это просто невозможно. Потому, что это один народ, одна история и культура, — как ни пили, ни рви, но ничего не получится. Поэтому такая жуликоватая радость президента Украины выглядит очень убого и жалко. Получение «безвиза» — это рядовое событие современного мира. Ну «безвиз», ну получили. Дальше что? Порошенко пытается придать этому процессу какую-то политическую, геостратегическую, историческую окраску. Разрыв Украины и России — это разрыв правой руки и левой. Это невозможно. Порошенко пытается разрушить то, что разрушить невозможно. Испортили сильно, да. Но исторически разорвать узы России и Украины невозможно. Поэтому эти потуги бессмысленны», — пояснил Олег Морозов.

Что изменится для Киева с получением безвизового режима? По словам сенатора, «ничего сакрального для Украины не произошло».

«Формально сегодня нет никаких препятствий для любого российского гражданина поехать в Европу по визе. Да, это более затратно с точки зрения времени. Но не более того. Более того, безвизовый режим все равно предполагает, как мы знаем, целый ряд ограничений. Например, по сроку пребывания и так далее. Это то, что есть во всем мире. Поэтому ничего сакрального для Украины не произошло. Получили «безвиз»? Ну и хорошо. Я не испытываю от этого никаких неприятных чувств. Но попытка придать этому какой-то политический и геополитический характер, как это пытается сделать Порошенко «прощанием» с Россией, — это политический бред. Не более того», — резюмировал Олег Морозов.