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Генконсул рассказала, как Европа встретила первых безвизовых украинцев

Генконсул рассказала, как Европа встретила первых безвизовых украинцев

12:17  11 Июня 2017  /обновлено: 12:17  11 Июня 2017
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Генконсул рассказала, как Европа встретила первых безвизовых украинцев

Барселона, 11 июня. Первых граждан Украины в Европе встречали с плакатами «Приветствуем украинцев в Европе», заявила генконсул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.

Граждане Украины использовали биометрические паспорта для въезда в страны ЕС, рассказала украинский генконсул в Барселоне. Оксана Драмарецкая. По ее словам, проблем на пунктах пропуска у первых украинцев, воспользовавшихся право въезда в ЕС без визы, не возникло.

Однако, представитель дипмиссии не приводит данных о числе сограждан, въехавших в ЕС. Драмарецкая отметила, что в Барселоне на данный момент находится порядка 20 человек, из них 10 украинцев въехали в Испанию по «безвизу». В ближайшее время ожидается прибытие еще одного самолета с гражданами Украины, пишет RT.

Ирина Селезнева
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