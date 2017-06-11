Американские ученые «привезли» из космоса двухголового червя-мутанта

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Вашингтон, 11 июня. Один из плоских червей Dugesia japonica, отправленных американскими учеными в космос, преобразился в двухголового мутанта. По данным специалистов, вероятность такой регенерации на Земле не превышает сотой доли процента.

Плоских червей отправили в космос для изучения влияния невесомости на их организм, среди них были несколько особей с ампутированными частями тела. Эксперимент продлился пять недель и показал впечатляющие результаты.

Так, один из 15 червей после ампутации двух голов отрастил себе обе. Кроме того, другие черви после возвращения на Землю свернулись в кольцо и пробыли в таком состоянии достаточно долго, прежде чем вернуться к привычной жизнедеятельности. Наконец, на борту МКС черви предпочитали бесполый способ размножения, передает «Политэксперт».