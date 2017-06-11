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Сирия, 11 июня. Сирийские телеканалы сообщают, что под ударом ВВС коалиции в Ракке погиб лидер ИГ* Абу Бакр Аль-Багдади. Боевики ССА** отразили наступление армии САР в Восточной Гуте. Отряды SDF**** совершили нападение на объекты «Ахрар аш-Шам» на севере от города Манбидж в провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами на окраинах городов Ар-Рейхан и Дума в Восточной Гуте; обстреливают укрепрайоны ССА и «Джебхат ан-Нусры»*** в районе города Даръа из артиллерии и ракетных установок.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): убило мирного жителя в районе Аль-Джура в Дейр эз-Зоре; продолжает противостояние с курдскими силами в районе военной базы на северной окраине Ракки; потеряло подпольную лабораторию по изготовлению СВУ в районе Занджили в Западном Мосуле.

Курды: уничтожили 11 боевиков ИГИЛ в ходе столкновений в квартале Романия на западе Ракки; провели атаку позиций боевиков «Ахрар аш-Шам» к северу от Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо.

Международная коалиция: в результате бомбардировки позиций ИГ к югу от Дейр эз-Зора убила восемь местных жителей и ранила еще несколько десятков человек.

Сирийская свободная армия (ССА): отразила атаку армии САР в районе шоссе Дамаск – Хомс в Восточной Гуте; убила командира одной из проправительственных бригад в ходе боев в Сирийской пустыне.

Провинция Дамаск

В ходе столкновений в Сирийской пустыне к юго-востоку от Дамаска боевиками отрядов «Львы востока» и «Ахмад Абду Мартирс», входящих в состав Сирийской свободной армии (ССА), был убит Асиф Салим Сабу, командир одной из шиитских бригад, действующих на стороне правительства республики. Данная информация появилась на странице оппозиционного источника в Twitter (@osoudalshrqia). Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы ведут масштабное наступление на юге страны, рассчитывая запечатать южную границу САР, вытеснив оттуда боевиков-оппозиционеров, поддерживаемых Вашингтоном, и террористов ИГ. Правительственные войска также атакуют в этом направлении со стороны Хомса и Эс-Сувейды.

Как сообщает в Telegram источник, связанный с вооруженной оппозицией, отряды радикалов отбили атаку армии САР вблизи магистрали Дамаск – Хомс к северу от населенного пункта Хош Насри. Данных о потерях сторон не приводится. Ранее правительственные войска и союзные силы Национальной обороны (NDF)****** неоднократно предпринимали попытки прорвать оборону боевиков на этом направлении. В последние недели им удалось занять ряд опорных пунктов, однако большинство атак были отражены.

Этот же оппозиционный новостной канал передает, что продолжаются бои между сирийской армией и незаконными группировками вблизи населенного пункта Ар-Рейхан. Кроме того, фиксировались перестрелки в окрестностях города Дума, также находящегося на территории Восточной Гуты на северо-востоке от столицы.

Провинция Алеппо

Боевики-исламисты отразили массированную атаку отрядов Сирийской демократической армии (SDF) в районе населенного пункта Абла, расположенного к северу от города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщается на странице группировки «Ахрар аш-Шам» в социальной сети Twitter (@AhrarAl_Sham). Данное оппозиционное формирование, а также радикалы Сирийской свободной армии (ССА) действуют заодно с турецкой стороной, рассчитывая выбить курдов из приграничного региона. Ожесточенные бои в рамках данного противостояния недавно разворачивались вдоль трассы, связывающей Аль-Баб и Манбидж.

Тем временем на позиции армии Турции у линии соприкосновения с курдскими отрядами недалеко от города Африн к северу от Алеппо прибыло подкрепление, передает в Telegram оппозиционный источник. Таким образом, Анкара не прекращает боевых действий на территории Сирии, несмотря на завершение военной кампании «Щит Евфрата».

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГИЛ продолжают обстреливать подконтрольные правительственным войскам районы города Дейр эз-Зор. При этом в очередной раз пострадало мирное население. Так, согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, под огнем боевиков в районе Аль-Джура погиб молодой человек, еще несколько жителей получили ранения.

Коалиционная авиация нанесла новый авиаудар по позициям «Исламского государства»* к югу от административного центра провинции. Боевые самолеты совершили налет на город Джадид Акидат. Несколько ударов пришлись на районы городской мечети и больницы. Информагентство SOHR сообщает о гибели восьми гражданских лиц, в том числе пяти медицинских работников, и десятках раненых. Таким образом, в ходе борьбы с ИГ страны коалиции, тем не менее, в очередной раз ведут бомбардировки жилых районов, сопровождающиеся разрушениями и мирными жертвами.

Провинция Даръа

Подконтрольные вооруженной оппозиции источники сообщают, что артиллерия правительственной армии САР обстреливает укрепрайоны ССА и «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе трассы Аль-Садд к югу от Даръа.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сирийские военные и бойцы проправительственных ополчений за последние сутки выпустили по опорным пунктам радикалов в разных районах столицы провинции и ее окрестностях в сумме около 90 ракет. О потерях в рядах исламистских формирований не сообщается. Незаконные группировки удерживают южную часть Даръа. Войска САА при поддержке «Хезболлы» и других союзных сил в настоящий момент ведут контрнаступление на позиции боевиков.

Провинция Ракка

Как сообщали сирийские государственные телеканалы, сегодня ночью в результате бомбардировки ВВС международной коалиции в Ракке был убит лидер «Исламского государства» Абу Бакр Аль-Багдади. Эти сведения пока не были подтверждены. Подконтрольные террористическому формированию новостные источники пока никак не отреагировали на данную информацию. Важно отметить, что сообщения о смерти Аль-Багдади ранее появлялись уже неоднократно, однако затем все они были признаны ложными.

Между тем продолжается штурм Ракки. Бойцы «Демократических сил» и курдских отрядов YPG ведут массированные атаки позиций ИГ в северных предместьях и на западной окраине города. На севере бойцы SDF пытаются восстановить контроль над территорией бывшей военной базы 17-й дивизии, которая недавно была вновь захвачена террористами.

На западе продолжаются бои в квартале Романия. Как передает в Twitter (@melisaraimmo) курдский источник, бойцы SDF и YPG в ходе последних столкновений нейтрализовали 11 боевиков «Исламского государства». Курды действуют при поддержке ВВС коалиции, которые регулярно наносят удары по местам концентрации сил ИГИЛ. Накануне сообщалось, что в ходе бомбардировок использовались фосфорные боеприпасы, в результате чего пострадало большое количество гражданских лиц.

Ирак

Иракские войска и бойцы шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» отбили у террористов ИГИЛ здание, в котором находилась лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств, на окраине района Занджили в западной части Мосула, передает новостной портал Iraqi Day. Сейчас данная часть города целиком зачищена от боевиков, однако под контролем «Исламского государства» все еще остаются кварталы в старой части Мосула и район Аль-Шафаа.

Тем временем на южной окраине города сотрудниками иракской службы безопасности были задержаны десять террористов ИГ, которые под видом мирных жителей пытались покинуть Мосул. Об этом сообщает портал The Baghdad Post.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)