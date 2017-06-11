Подросток погиб на железной дороге в Подмосковье
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Москва, 11 июня. Трагическое происшествие на железной дороге попало в поле внимания СМИ — в Ступинском районе Московской области проезжающий поезд насмерть сбил подростка.
Подросток погиб на рельсах в районе подмосковной деревни Васильевское вечером 10 июня. Инцидент произошел на 322-м километре железной дороги, очевидцы распространили в социальных сетях видео с места происшествия, сообщает «360° Подмосковье».
Причины, по которым подросток оказался на рельсах и погиб в настоящее время устанавливаются компетентными органами.
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