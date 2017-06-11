С широко закрытыми глазами: Захарова рассказала о взглядах Запада на Крым

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Алушта, 11 июня. Спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала, как западные СМИ вместо объективного освещения положения дел в Крыму упорно продолжают заниматься перепевом информационных вбросов. Этим производством фейковых новостей иностранные журналисты занимаются с широко закрытыми глазами, считает дипломат

«Запад продолжает смотреть на Крым широко закрытыми глазами. Внимание к региону пристальное, проблемы описываются, но не на основе объективного анализа, пребывания на земле, а через перепев вброшенных публикаций или мифологизированных историй», — заметила Захарова, выступая на медиафоруме в Алуште.

При этом она рассказала о еще одной «парадоксальной вещи»: так, журналисты, аккредитованные в Москве, очень хотят писать и сформировать лично для себя объективную картину происходящего в Крыму, но сталкиваются с жестким запретом редакций», пишет «Свободная пресса». Захарова также подчеркнула, что в Крыму никто не занимается созданием «потемкинских деревень», в современном мире, по ее мнению, это просто невозможно.

«Задача — не высвечивать позитив, а предоставить возможность иностранным журналистам самим описать увиденное, мы можем только надеяться, что баланс будет соблюден», — отметила она.

