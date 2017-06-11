Захарова рассказала, как западным журналистам запрещают посещать Крым
Алушта, 11 июня. Западным журналистам запрещают посещать Крым, поскольку их руководство опасается, что просочится правда о жизни полуострова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках медиафорума "Открытый Крым: своими глазами.
По словам Захаровой, профессионализм не позволит иностранным журналистам замалчивать реальный факты жизни в Крыму. А самих представителей иностранных СМИ официальный представитель МИД РФ охарактеризовала как людей «думающих и опытных».
«Вопрос состоит в том, что их (западных журналистов — прим. ФАН) редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример», — подчеркнула Захарова.