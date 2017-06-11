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Происшествия
Два трупа пять дней пролежали в квартире на юге Москвы

Два трупа пять дней пролежали в квартире на юге Москвы

12:00  11 Июня 2017
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Двух зарезанных людей обнаружили в квартире на юге Москвы

Москва, 11 июня. В квартире дома на Липецкой улице в Москве были обнаружены трупы двух человек. Предварительно установлено, что они погибли около пяти дней назад.

По данным правоохранительных органов, тела с колото-резаными ранениями груди обнаружили накануне вечером в квартире дома № 36/20. Их направили в бюро судмедэкспертизы для установления точной причины смерти, передает Телеканал 360. По данному факту сейчас проводится проверка.

Алексей Громов
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