Два трупа пять дней пролежали в квартире на юге Москвы

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Москва, 11 июня. В квартире дома на Липецкой улице в Москве были обнаружены трупы двух человек. Предварительно установлено, что они погибли около пяти дней назад.

По данным правоохранительных органов, тела с колото-резаными ранениями груди обнаружили накануне вечером в квартире дома № 36/20. Их направили в бюро судмедэкспертизы для установления точной причины смерти, передает Телеканал 360. По данному факту сейчас проводится проверка.