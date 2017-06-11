Новак обвинил ЕК в посягательстве на газовый суверенитет европейских стран

В Избранное

Скопировать

Астана, 11 июня. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о вмешательстве Еврокомиссии в газовые переговоры коммерческих компаний. Результатом таких действий ЕК становится появление искусственные барьеры на пути свободной торговли, подчеркнул он, уточнив, что зачастую это происходит против воли потребителей и за их счет.

«Россия сожалеет о том, что Еврокомиссия хочет вмешиваться во взаимоотношения коммерческих компаний по газовым проектам», — заявил он в ходе министерской конференции в Астане. Пытаясь вмешиваться в договорные отношения отношения коммерческих организаций ЕК, по мнению Новака, «без четких определенных критериев решать судьбу ключевых инфраструктурных проектов».

Таким образом, Еврокомиссия лишает суверенитета страны Европы при выборе поставщиков энергоресурсов, вмешивается в корпоративные переговоры, подчеркнул глава Минэнерго РФ. По словам Новака, эти проблемы часто обсуждаются в ходе энергодиалога Россия — Евросоюз.