Еврокомиссия проведет переговоры с РФ по «Северному потоку-2» в особом режиме

В Избранное

Скопировать

Астана, 11 июня. Переговоры между Европейской комиссией и России по поводу строительства второй ветки газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря возобновятся в сентябре и будут проходить в особом режиме. О получении ЕК соответствующего мандата сообщил заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

О полученном мандате на спецрежим переговоров с РФ Шефчович рассказал в ходе проходящей в Астане министерской конференции по устойчивому развитию энергетики.