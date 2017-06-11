Еврокомиссия проведет переговоры с РФ по «Северному потоку-2» в особом режиме
Астана, 11 июня. Переговоры между Европейской комиссией и России по поводу строительства второй ветки газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря возобновятся в сентябре и будут проходить в особом режиме. О получении ЕК соответствующего мандата сообщил заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
О полученном мандате на спецрежим переговоров с РФ Шефчович рассказал в ходе проходящей в Астане министерской конференции по устойчивому развитию энергетики.
«Комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос — наверное уже в сентябре», — рассказал Шефчович.