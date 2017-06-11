Беспомощны без ВКС РФ: почему Сирийская арабская армия «застряла» на пути к Дейр-эз-Зору

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Опирая на помощь Воздушно-космических сил РФ, войска Сирийской арабской армии отвоевали небольшое пространство в пустыне под Пальмирой в ходе своего затянувшегося продвижения в сторону Дейр-эз-Зора. При этом САА не проявили себя в том, что они могут наступать без поддержки России, считает военный эксперт Антон Лавров.

Без России и союзников топчемся на месте

Недавнее прибытие подкреплений в Сирийскую Арабскую армию из «Хезболлы» дало армейцам некоторое преимущество на поле боя. Правительственные войска несколько продвинулись в сельской местности под Пальмирой. Как сообщает издание Almasdarnews.com, им удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ) часть территории в этом районе.

Отмечается, что САА опиралась на помощь РФ: ВКС России наносили по террористам авиаудары. Таким образом, 5-й штурмовой корпус Сирийской Арабской армии и их союзники освободили более чем два километра вдоль шоссе. Это важный со стратегической точки зрения район пустыни недалеко от города Арак, что находится в восточной части сельской местности Пальмиры.

Также отмечается, что благодаря поддержке ВКС РФ Сирийская Арабская армия освободила несколько возвышенностей, взятие которых позволит вести наступление на газовые месторождения Арака. В целом, рассчитывая на авиаудары российских Воздушно-космических сил, командование правительственных войск надеется совершить мощный бросок по направлению к Дейр эз-Зору в ближайшие недели, чтобы покончить с террористами ИГИЛ* в этой провинции раз и навсегда, пишет издание.

Отметим, что Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы покинули буферную зону к западу и северо-западу от Манбиджа в Алеппо. Также правительственная армия потеряла «Шилку» во время боев с боевиками ИГ** в провинции Хомс. Из собственных достижений правительственных войск можно лишь отметить, что ВВС САР сбросили радио-устройства, которые будут маяками для беспилотников в Даръа.

Судя по боевой сводке, все успехи САА сводятся к операциям, основанным на поддержке ВКС РФ. Так, ранее также сообщалось, что российская авиация наносила удары по опорным пунктам боевиков ИГ в районе города Укейрибат на востоке Хамы.

Коалиция не дремлет

В то время, когда САА медленно продвигается в сторону Дейр-эз-Зора, курды рвутся в Ракку. По данным курдской прессы, «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из местных арабских племен и курдских военизированных формирований, захватили кладбище на северо-восточной стороне города Ракка — «столицы» ИГ. Кроме того, курдским формирования удалось взять по свой контроль территорию электрической подстанции. Отметим, что наступление на Ракку ведется при поддержке авиации международной коалиции во главе с США.

Эксперт: Все продвижение САА основано на поддержке ВКС РФ

Поддержка наземных войск с воздуха — это нормальная тактика, но Сирийская арабская армия не проявила себя в том, что она может наступать без поддержки Воздушно-космических сил России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Антон Лавров.

«Это нормальная тактика, вполне естественная. Войска продвигаются, выявляют скопления противника, выявляют огневые точки, узлы обороны, после чего наводят на них авиацию. Точно так же действуют курды, например, которых поддерживает коалиционная авиация и авиация США. Это позволяет минимизировать свои потери и эффективно продвигаться. В пустыне, где плотность застройки низкая, это наиболее эффективный способ. Без поддержки ВКС им было бы наступать радикально сложнее», — сообщил военный эксперт.

Антон Лавров подчеркивает, что Сирийская арабская армия не проявила себя в том, что ее бойцы могут наступать без поддержки России.

«Все продвижение, включая Пальмиру, это при интенсивной поддержке российской авиации, вертолетов», — отметил военный эксперт.

Все же более ранние достижения сирийской армии были достигнуты при поддержке собственной авиации и при поддержке иностранных формирований от Ирана и от «Хезболлы», обратил внимание Антон Лавров.

Вывод один: практически все успехи САА основаны на иностранной помощи и российской поддержке. Своих же сил уже почти не осталось.

«Шестой год войны, собственная армия уже «сточилась», там просто призывники плохо обученные остались», — подытожил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.