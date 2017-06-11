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Политика
Путин отметил возрастающую популярность скачек в России

Путин отметил возрастающую популярность скачек в России

12:02  11 Июня 2017
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Путин отметил возрастающую популярность скачек в России

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что скачки содействуют развитию традиций отечественного коннозаводства и российской школы верховой езды. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер считает скачки зрелищными и увлекательными состязаниями, которые с каждым годом становятся все популярнее. По мнению президента, они «содействуют развитию замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной школы верховой езды».

Путин отметил возрастающую популярность скачек в России

В приветствии к участникам и гостям 14-х скачек на приз Президента РФ Путин выразил надежду, что соревнования запомнятся атмосферой ярких эмоций и дружеского общения, а участники продемонстрируют результаты серьезной и творческой работы.

Алексей Громов
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