Путин отметил возрастающую популярность скачек в России

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Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что скачки содействуют развитию традиций отечественного коннозаводства и российской школы верховой езды. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер считает скачки зрелищными и увлекательными состязаниями, которые с каждым годом становятся все популярнее. По мнению президента, они «содействуют развитию замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной школы верховой езды».

В приветствии к участникам и гостям 14-х скачек на приз Президента РФ Путин выразил надежду, что соревнования запомнятся атмосферой ярких эмоций и дружеского общения, а участники продемонстрируют результаты серьезной и творческой работы.