СК РФ просит Басманный суд арестовать топ-менеджера Роснано Горькова

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Москва, 11 июня. Представители российского Следственного комитета обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте в отношении Андрея Горькова, управляющего директора по инвестиционной деятельности в российской корпорации Роснано.

«В суд поступило ходатайство следователя об аресте Горькова», — сообщила ТАСС пресс-секретарь московского Басманного суда Юнона Царева.

Напомним, следствие подозревает Андрея Горькова в махинациях с деньгами, принадлежавшими Роснано. «В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО «Роснано» лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей», — утверждает Следственный комитет.