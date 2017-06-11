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Технологии
«АвтоВАЗ» заговорит по-французски: Renault заявил о больших планах на Россию

«АвтоВАЗ» заговорит по-французски: Renault заявил о больших планах на Россию

11:27  11 Июня 2017
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«АвтоВАЗ» заговорит по-французски: Renault заявил о больших планах на Россию

Москва, 11 июня. Автокомпания Renault намерена расширять свою долю на российском рынке. О планах наращивать прибыль в РФ сообщили топ-менеджеры французского производителя. 

Ставки на российский авторынок Renault делает с помощью инвестиций в «АвтоВАЗ», увеличивая свою долю в производстве российских автомобилей. Напомним, ранее стало известно, что внедорожник Lada 4 х 4 нового поколения будет создаваться на платформе кроссовера Renault Duster.

По последним статистическим данным, продажи машин французского бренда выросли в РФ на 14%. Так, альянс Renault-Nissan занимает не менее 35% рынка России. 
 

Ярослава Замысловатова
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