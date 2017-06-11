Обезвредивших кратовского стрелка бойцов Росгвардии наградят за профессионализм

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Москва, 11 июня. Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за обезвреживание жителя подмосковного поселка Кратово, застрелившего четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Государственные и ведомственные награды вручат сотрудникам, задействованному в спецоперации по обезвреживанию злоумышленника. В ведомстве подчеркивают, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава.

Накануне вечером житель поселка открыл из окна огонь по прохожим и убил четырех человек. После этого преступник несколько часов отстреливался от правоохранителей, поджог свой дом и сбежал, передает «Свободная пресса». Позже он был ликвидирован.

По версии следствия, мужчина использовал оружие времен Великой Отечественной войны, которое выкопал в лесу и модифицировал. Известно, что кратовский стрелок ранее не привлекался к уголовной ответственности.