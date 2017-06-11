Племянница Джо Байдена созналась в дерзкой краже 110 тысяч долларов

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Вашингтон, 11 июня. Племянницу бывшего вице-президента США Джо Байдена Кэролайн приговорили к двум годам испытательного срока за кражу 110 тысяч долларов с кредитной карты. Подсудимая признала свою вину.

Девушка похитила крупную сумму с кредитки другого человека в нью-йоркской аптеке. В совершении преступления она созналась, передает RT. Племянницу Байдена приговорили к испытательному сроку при условии, что она возместит украденные деньги, выполнит общественные работы в течение 10 дней и не будет нарушать закон.

Добавим, ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки заявил, что мог бы победить главу государства Дональда Трампа на прошедших президентских выборах. Байден убежден, что подходит на роль американского лидера лучше всех.