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Политика
Племянница Джо Байдена созналась в дерзкой краже 110 тысяч долларов

Племянница Джо Байдена созналась в дерзкой краже 110 тысяч долларов

11:19  11 Июня 2017
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Племянница Джо Байдена созналась в дерзкой краже 110 тысяч долларов

Вашингтон, 11 июня. Племянницу бывшего вице-президента США Джо Байдена Кэролайн приговорили к двум годам испытательного срока за кражу 110 тысяч долларов с кредитной карты. Подсудимая признала свою вину.

Девушка похитила крупную сумму с кредитки другого человека в нью-йоркской аптеке. В совершении преступления она созналась, передает RT. Племянницу Байдена приговорили к испытательному сроку при условии, что она возместит украденные деньги, выполнит общественные работы в течение 10 дней и не будет нарушать закон.

Племянница Джо Байдена созналась в дерзкой краже 110 тысяч долларов

Добавим, ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки заявил, что мог бы победить главу государства Дональда Трампа на прошедших президентских выборах. Байден убежден, что подходит на роль американского лидера лучше всех.

Алексей Громов
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