Порошенко опубликовал видео чтения Лермонтова в честь «прощания» с Россией
Киев, 11 июня. Видео прощания украинского президента Петра Порошенко с Россией по случаю начала безвизового режима Незалежной с ЕС появилось в Сети. При этом он процитировал русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова и Александра Сергеевича Пушкина.
«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — воскликнул Порошенко, подчеркнув, что именно так нужно окончательно разрывать отношения Украины с «авторитарным русским миром».
Затем он процитировал строки из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву». «Товарищ, верь: взойдёт она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена!» — добавил политик.
Видео выступления Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook. При этом в комментариях не все пользователи разделили его бурную радость. Так, часть из них напомнила президенту о нищете украинцев, их низком уровне жизни, а также попросили «перестать обдирать свой народ».