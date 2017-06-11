Порошенко опубликовал видео чтения Лермонтова в честь «прощания» с Россией

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Киев, 11 июня. Видео прощания украинского президента Петра Порошенко с Россией по случаю начала безвизового режима Незалежной с ЕС появилось в Сети. При этом он процитировал русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова и Александра Сергеевича Пушкина.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — воскликнул Порошенко, подчеркнув, что именно так нужно окончательно разрывать отношения Украины с «авторитарным русским миром».

От нам, браття-українці, й усміхнулась доля, про яку мріяло і боролося не одне покоління наших предків! Сьогодні ми зібралися, щоби разом виконати справжню «оду радості» з нагоди отримання законного права та реальної можливості безвізових поїздок до ЄС. تم نشره بواسطة ‏‎Петро Порошенко‎‏ في 10 يونيو، 2017

Затем он процитировал строки из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву». «Товарищ, верь: взойдёт она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена!» — добавил политик.

Видео выступления Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook. При этом в комментариях не все пользователи разделили его бурную радость. Так, часть из них напомнила президенту о нищете украинцев, их низком уровне жизни, а также попросили «перестать обдирать свой народ».