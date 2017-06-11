Новороссия сегодня: ВСУ расстреляли взвод боевиков «Правого сектора», Донбасс готов к обороне

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Донбасс, 10 июня. Адская неделя в Донбассе. Ротация дезертиров в зоне «АТО». Установлены заказчики кровавых терактов. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Немирная неделя

В командовании ДНР и ЛНР подвели итоги минувшей недели. За прошедший период по территориям свободных республик украинскими военными было выпущено более пяти тысяч ракет, артиллерийских и танковых снарядов и мин.

Разрушениям подверглись в основном объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения городов и сел Донбасса. Провокации украинских силовиков в районе Желобка ЛНР и на линии соприкосновения в ДНР стоили жизни более тридцати военнослужащим ВСУ, более пятидесяти получили ранения. Со стороны армий народных республик потери составили до десяти человек убитыми и менее двадцати ранеными.

Ротация дезертиров

Как сообщил в пятницу заместитель командующего корпусом ВС ДНР Эдуард Басурин, в зоне «АТО» началась ротация ВСУ. В частности, вместо 30-й омбр (отдельная механизированная бригада), которая расположена в районе Волновахи, заходит 28-я омбр. 46 одшбр (отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада), дислоцируемую в районе Авдеевки, меняет 128-я огпбр (отдельная горно-пехотная бригада). В этой связи уходящие бригады стремятся израсходовать оставшиеся запасы боеприпасов, а также не допустить свободного продвижения подразделений ВС ДНР на брошенные украинские позиции.

Оставление позиций ВСУ связано, в том числе, и с падением морально-психологического состояния украинских военнослужащих. Связано это с низким материально-техническим обеспечением воинских частей и постоянным «урезанием» денежного довольствия. В частности, почти во всех идущих под замену воинских частях: 36-й, 92-й, 72-й, 53-й бригадах ВСУ дезертирство достигло критического значения.

Генштаб ВСУ наводит «порядок»

Разведка ДНР сообщила о расстреле украинскими военными целого взвода карателей «Правого сектора»* (запрещена в РФ) с боевого вертолета. Причиной тому послужил обстрел боевиками в ночь с 30 на 31 мая детского пионерского лагеря в селе Зеленый Гай в двадцати километрах от линии соприкосновения.

Данный случай носит не единичный характер. Командование «АТО» решило установить полный контроль над всеми добровольческими и иными подобными батальонами. После проверки остальных инцидентов, факты будут представлены общественности.

Голливуд в СБУ

В донецком командовании сообщили разведданные о подготовке украинскими спецслужбами пятидесяти курсантов для фейковых съемок. Подготовка «боевых троллей» происходит на базе института МВД Украины в городе Харьков.

Согласно утвержденным руководством СБУ сюжетам, курсанты будут участвовать в постановочных видеоматериалах по задержанию и допросу актеров-диверсантов и военнослужащих народных республик. Режиссеры из спецслужб планирую маскировать лица и искажать голоса актеров с целью невозможности идентификации личностей.

Заказчики терактов в Донбассе

Накануне прошедших в Минске переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, а также встречи президента Украины с председателем ОБСЕ, в мирных городах Донбасса украинские военные произвели серию террористических актов. Часть из них командованию ДНР удалось предотвратить и свести к минимуму жертвы и число пострадавших среди мирного населения. Это кровавый теракт на 9 мая в поселке Безыменное на юге ДНР, обстрел Авдеевки, Красногоровки и Крутой Балки.

Стоит отдельно отметить, что в каждом конкретном случае исполнителями терактов становились бойцы подразделений Нацгвардии Украины, в частности боевики полка «Азов» и «Правого сектора».

Командование ВС ДНР располагает информацией о заказчиках терактов, которые являются представителями политической элиты Украины националистического толка, целью которых является расшатывание ситуации изнутри и свержение президента Порошенко. Имена заказчиков пока не называются.

Патриоты Донбасса на службе ДНР

Исходя из безуспешности попыток украинских силовиков организовать наступление в отдельных районах Донбасса и с целью оправдания понесенных потерь, чтобы как-то переключить внимание украинской аудитории на другие объекты, командование ВСУ выступило с заявлением о якобы имеющих место массовых случаях дезертирства в рядах армий республик, схема откупа от несения службы. Данное заявление тотчас же было подхвачено и растиражировано всеми украинскими СМИ.

С целью установления фактов и проверки информации корреспондент ФАН пообщался с военным комиссаром Донецкой народной республики, полковником Мальковским Александром Ивановичем. По информации собеседника, набор на воинскую службу в рядах ВС ДНР осуществляется в плановом режиме. Динамика стабильная.

«Все воинские подразделения укомплектованы на должном уровне», — заявил офицер.

Что касается заявлений Киева о действующих платных схемах уклонения от воинской службы, то здесь наш собеседник подытожил: «Служба в рядах вооруженных сил Донецкой народной республики — добровольная!» А там, где присутствует добрая воля, нет места коррупции и уклонению.

* Организация запрещена на территории РФ.